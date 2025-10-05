Non è passata di certo inosservata la grande prestazione di Nicolò Barella in un ruolo diverso dal solito. L'ha sottolineata anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti:

"Per un’ottantina di minuti quella dell’Inter è stata una vera esibizione di forza. Agevolata, magari, da una Cremonese non certo “barricadera”. Ma anche con qualche sciabola in più, invece dei troppi fioretti scelti da Nicola, i grigiorossi sarebbero stati comunque travolti.

Difficile, se non impossibile, infatti, contenere il ritmo imposto dai padroni di casa, che, anche senza Calhanoglu (6 cambi rispetto allo Slavia Praga), in Barella hanno trovato un eccellente direttore d’orchestra. E’ stato proprio il centrocampista sardo a sradicare il pallone dai piedi di Sanabria per poi lanciare di esterno a campo aperto Bonny, che ha girato subito in mezzo per Lautaro, prontissimo a sbloccare la gara e a firmare il terzo sigillo consecutivo in appena 8 giorni".