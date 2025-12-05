Una delle novità dell'Inter di questa stagione rispetto alla scorsa è il contributo dato dagli attaccanti "di scorta": Bonny ed Esposito stanno dimostrando di essere più di semplici riserve, garantendo a Chivu soluzioni valide in ogni occasione.
Bonny ed Esposito più che riserve: emblematico il confronto con Arnautovic, Taremi e Correa
Emblematico il confronto con Arnautovic, Taremi e Correa, come sottolinea Tuttosport: "Tolti Lautaro e Thuram, che sostanzialmente hanno invertito il loro rendimento realizzativo - il capitano nella stagione '24-25 al 5 dicembre aveva segnato 6 gol, il francese 10 -, il netto miglioramento dell'Inter è arrivato ovviamente dalle reti segnate da Bonny e Pio Esposito. Un anno fa, Simone Inzaghi poteva "contare" su Arnautovic, Taremi e Correa. Bene, i tre a inizio dicembre avevano messo insieme solamente 3 gol, uno a testa; le due alternative a disposizione di Chivu, come scritto, sono già arrivati a quota 8 e potrebbero eguagliare entro la fine di questo 2025 il bottino totale raggiunto dai tre precedessori che conclusero l'annata '24-25 a 12 (7 Arnautovic, 3 Taremi, 2 Correa).
Per altro Bonny aveva concluso la scorsa stagione col Parma con 6 gol complessivi, tutti in Serie A: a neanche metà di questa è già a 5 e potrebbe superare senza grossi problemi il suo record personale di 8 ('23-24, quando però col Parma era in Serie B)".
