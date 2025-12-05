Emblematico il confronto con Arnautovic, Taremi e Correa, come sottolinea Tuttosport: "Tolti Lautaro e Thuram, che sostanzialmente hanno invertito il loro rendimento realizzativo - il capitano nella stagione '24-25 al 5 dicembre aveva segnato 6 gol, il francese 10 -, il netto miglioramento dell'Inter è arrivato ovviamente dalle reti segnate da Bonny e Pio Esposito. Un anno fa, Simone Inzaghi poteva "contare" su Arnautovic, Taremi e Correa. Bene, i tre a inizio dicembre avevano messo insieme solamente 3 gol, uno a testa; le due alternative a disposizione di Chivu, come scritto, sono già arrivati a quota 8 e potrebbero eguagliare entro la fine di questo 2025 il bottino totale raggiunto dai tre precedessori che conclusero l'annata '24-25 a 12 (7 Arnautovic, 3 Taremi, 2 Correa).