Un colpo d’autore, la prima firma a tinte nerazzurre a San Siro. Pio Esposito ha trovato il primo gol al Meazza con la maglia dell’Inter ieri sera, al 20’ della sfida contro il Venezia di Coppa Italia, con un “prodigioso” destro da fuori area, sfruttando un pallone vagante appena respinto dalla retroguardia avversaria.
Inter, Pio Esposito nella storia: primo gol a San Siro, record dopo Balotelli. La ‘vendetta’…
La classica esultanza sfoggiando i bicipiti, prima dell’abbraccio dei compagni: dopo le reti al Mondiale per Club e contro Cagliari e Union SG arriva anche la prima davanti al proprio pubblico.
Inoltre, come sottolinea il Corriere dello Sport, a 20 anni e 158 giorni Pio Esposito è diventato il più giovane giocatore dell’Inter a segnare in Coppa Italia, alle spalle di Balotelli che ci era riuscito contro la Juve nel 2010 a 19 anni e 169 giorni.
Pio riscatta il rigore sbagliato contro il Venezia nell’edizione 2023/24 della Coppa Italia, quando riuscì a centrare la qualificazione ai sedicesimi con la maglia dello Spezia fallendo il suo penalty.
“Ieri sera il classe 2005 non ha avuto la minima titubanza, scendendo fin da subito in campo con il piglio giusto e la voglia di far gol sotto gli occhi dei propri tifosi. È andato in battaglia con i difensori del Venezia, ci ha messo il fisico e poi ha scaricato in fondo al sacco quel destro irresistibile su uno dei primi palloni utili” aggiunge il quotidiano.
