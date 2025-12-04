Inoltre, come sottolinea il Corriere dello Sport, a 20 anni e 158 giorni Pio Esposito è diventato il più giovane giocatore dell’Inter a segnare in Coppa Italia, alle spalle di Balotelli che ci era riuscito contro la Juve nel 2010 a 19 anni e 169 giorni.

“Ieri sera il classe 2005 non ha avuto la minima titubanza, scendendo fin da subito in campo con il piglio giusto e la voglia di far gol sotto gli occhi dei propri tifosi. È andato in battaglia con i difensori del Venezia, ci ha messo il fisico e poi ha scaricato in fondo al sacco quel destro irresistibile su uno dei primi palloni utili” aggiunge il quotidiano.