Andrea Della Sala Redattore 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 12:16)

Infermeria piuttosto piena in casa Napoli. Conte deve fronteggiare anche le assenze di Politano e Lobotka, gli ultimi ad aver alzato bandiera bianca contro il Genoa. Queste le ultime sui recuperi secondo il Mattino: "Da Bratislava, sede del ritiro della Slovacchia che sogna il Mondiale con Ciccio Calzona come ct, che arriva la vera tegola: perché i medici della nazionale hanno diagnosticato uno stiramento al pube per Lobotka. "Quell'apertura" delle gambe, gesto innaturale nel corso del finale della gara con il Genoa, ha messo ko il regista per almeno 30 giorni. Diciamo, non lo rivedremo prima degli inizi di novembre. Nel mirino il Como o molto più probabilmente la gara con l'Eintracht Francoforte di Champions. Ha anche lasciato il ritiro slovacco e già oggi pomeriggio, probabilmente, inizierà la riabiliazione. Dunque, occhio e croce, salta Torino, Psv Eindhoven, Inter e Lecce.

Non dovrebbe essere nulla di grave lo stop di Politano: bene non sta, l'affaticamento muscolare non dovrebbe essere nulla di particolarmente preoccupante. Solo un campanello d'allarme. Ma è probabile che sia necessario un po' di riposo: il fatto che lo staff dell'Italia abbia immediatamente ritenuto non recuperabile neppure per la partita con Israele, in programma martedì prossimo a Udine, significa che la prudenza invita a non affrettare il ritorno in gruppo: meglio un po' di lavoro differenziato. Recupero per il Torino? Improbabile. Meglio puntare ad averlo al 100 per 100 pronto per il big match con l'Inter. Ma queste sono valutazioni che vanno fatte giorno dopo giorni. Sono escluse delle lesioni. Ma in queste ore Politano già non lamenta più chissà quali problemi fisici.

La nota lieta, giusto per regalare un sorriso ad Antonio Conte, riguarda Alessandro Buongiorno: a Torino sarà convocato. Poi a piccoli passi, tornerà a essere il titolare. Già oggi, dovrebbe svolgere la seduta atletica con il gruppo azzurro. Ma anche qui: meglio aspettare ed evitare ricadute. Conte spera che il recupero di Rrahmani prosegua allo stesso ritmo degli ultimi giorni. Ovvero senza altri intoppi. Col Pisa era andato in panchina, segnale di una guarigione ormai avvenuta (sennò non si viene convocati). Poi un secondo ko, proprio alla vigilia della partita con il Milan. E ora? Difficilissimo che possa essere pronto per dopo la sosta, ma diciamo che tra la gara con l'Inter (25 ottobre) e quella con l'Inter (il 1 novembre) dovrebbe riprendersi la sua maglia da titolare. Con due notizie lietissime: Milinkovic-Savic e la sua lombalgia non preoccupano affatto e sarà pronto al ballottaggio con Meret con il Torino. E Lukaku conferma i passi da gigante dalla lesione al retto femorale: i medici della nazionale belga, a cui si è affidato per la riabilitazione hanno rassicurato il club azzurro, Big Rom potrebbe tornare a Napoli già a fine ottobre. In campo, nel mirino c'è già la Supercoppa italiana a Riad".