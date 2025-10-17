"Se Lautaro “vede” un posto dall’inizio contro la Roma, si tratta di capire chi gli giocherà al fianco. Anche in questo caso, c’è un favorito ed è chiaramente Bonny. A suo vantaggio il fatto di essere rimasto alla Pinetina e, quindi, di essere fresco e riposato, al netto dell’amichevole con l’Atletico Madrid di una settimana fa. Inoltre, per le sue caratteristiche tecniche, l'ex Parma è da considerare il naturale alter ego di Thuram, essendo portato a svariare su tutto il fronte offensivo, con l’opportunità di creare superiorità attraverso gli uno contro uno. Una dote che potrebbe fare comodo contro la difesa giallorossa, che lavora molto di reparto, e che può andare in difficoltà quando viene spezzata", analizza il Corriere dello Sport.