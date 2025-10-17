Con Thuram ai box e Lautaro che partirà dal 1', rimane un posto libero nell'attacco dell'Inter per la sfida contro la Roma di domani sera all'Olimpico. Chi partirà titolare tra Bonny ed Esposito?
Inter, chi con Lautaro? Tra Bonny ed Esposito, uno parte chiaramente favorito per la Roma
"Se Lautaro “vede” un posto dall’inizio contro la Roma, si tratta di capire chi gli giocherà al fianco. Anche in questo caso, c’è un favorito ed è chiaramente Bonny. A suo vantaggio il fatto di essere rimasto alla Pinetina e, quindi, di essere fresco e riposato, al netto dell’amichevole con l’Atletico Madrid di una settimana fa. Inoltre, per le sue caratteristiche tecniche, l'ex Parma è da considerare il naturale alter ego di Thuram, essendo portato a svariare su tutto il fronte offensivo, con l’opportunità di creare superiorità attraverso gli uno contro uno. Una dote che potrebbe fare comodo contro la difesa giallorossa, che lavora molto di reparto, e che può andare in difficoltà quando viene spezzata", analizza il Corriere dello Sport.
"Attenzione, comunque, all’opzione Esposito. Ad oggi, è da considerare la carta da giocare in corsa, dando fiato a chi ne avrà bisogno. Anche in Nazionale, ha fatto vedere di non soffrire l’alzarsi dalla panchina. Peraltro, se non partirà dall’inizio con la Roma, si può già prevedere che sarà titolare in Champions, in casa dell’Union St-Gilloise", aggiunge il quotidiano.
