In molti, anche gli stessi giocatori, sottolineano una delle principali differenze tra la prima Inter di Chivu e quella precedente del quadriennio con Inzaghi. Più verticalità e meno fraseggio ma i numeri confermano che l'Inter non ha perso efficacia sotto porta, anzi in alcuni casi sembra essere addirittura migliorata.
Verso Roma-Inter, ad Appiano ecco la parola più ripetuta da Chivu in questi giorni
"L’adesivo “verticale” è quello più appiccicato all’Inter di Chivu che, in effetti, partita dopo partita, si è scoperta felicemente così: naso all’insù, decisa ad accorciare tempi e spazi, pronta a pensare direttamente alle punte e, in generale, meno incline di un tempo a cullarsi beatamente nel palleggio.
Ad Appiano, però, tengono parecchio pure ad un’altra parola, che amano incollare alla squadra in vista della sfida alla Roma: “ampiezza”, si dice nel segreto della Pinetina. Il termine risuona dai campi allo spogliatoio, rimbomba negli allenamenti (“larghi, state larghi”) ed è particolarmente gradito al tecnico romeno: nel suo ritorno nella capitale da tecnico, Chivu vuole proprio un’Inter il più possibile “ampia” e così capace di vincere i duelli strategici sulle fasce", si legge sulla Gazzetta.
