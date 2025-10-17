FC Inter 1908
Verso Roma-Inter, ad Appiano ecco la parola più ripetuta da Chivu in questi giorni

"Questa parola risuona dai campi allo spogliatoio, rimbomba negli allenamenti", racconta La Gazzetta dello Sport
In molti, anche gli stessi giocatori, sottolineano una delle principali differenze tra la prima Inter di Chivu e quella precedente del quadriennio con Inzaghi. Più verticalità e meno fraseggio ma i numeri confermano che l'Inter non ha perso efficacia sotto porta, anzi in alcuni casi sembra essere addirittura migliorata.

"L’adesivo “verticale” è quello più appiccicato all’Inter di Chivu che, in effetti, partita dopo partita, si è scoperta felicemente così: naso all’insù, decisa ad accorciare tempi e spazi, pronta a pensare direttamente alle punte e, in generale, meno incline di un tempo a cullarsi beatamente nel palleggio.

Ad Appiano, però, tengono parecchio pure ad un’altra parola, che amano incollare alla squadra in vista della sfida alla Roma: “ampiezza”, si dice nel segreto della Pinetina.  Il termine risuona dai campi allo spogliatoio, rimbomba negli allenamenti (“larghi, state larghi”) ed è particolarmente gradito al tecnico romeno: nel suo ritorno nella capitale da tecnico, Chivu vuole proprio un’Inter il più possibile “ampia” e così capace di vincere i duelli strategici sulle fasce", si legge sulla Gazzetta.

