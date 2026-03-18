Fra i calciatori dell'Inter apparsi sottotono nelle ultime uscite c'è sicuramente Bonny, che non segna dalla partita del 4 febbraio contro il Torino e che, in generale, ha visto calare il suo rendimento in campo. Scrive il Corriere dello Sport:
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Bonny, che ti succede? Non segna da un mese e mezzo, è la brutta copia di se stesso
"Fra coloro che hanno bisogno di tornare a sprintare in casa Inter c'è anche Ange-Yoan Bonny. L'ex Parma sta vivendo una stagione simile a quella del connazionale Thuram: fino a dicembre è stato un vero e proprio fattore per i nerazzurri, salvo poi calare in maniera significativa. Il bottino di sette gol e altrettanti assist appartiene quasi tutto alla prima parte di stagione: da gennaio in poi ha segnato appena due reti e servito un solo passaggio decisivo. L'ultima gioia personale risale al 4 febbraio, nel match di Coppa Italia contro il Torino".
"Emblematiche sono le ultime apparizioni in campionato, contro Milan e Atalanta, dove è sembrato la brutta copia di se stesso. Due test, uno dei quali dal primo minuto, che avrebbero meritato risposte migliori in virtù soprattutto dell'emergenza là davanti che Cristian Chivu si è ritrovato a fronteggiare a ridosso del derby. Domenica servirà ancora il suo apporto, a gara in corso, in un match che richiederà grande applicazione dal primo all'ultimo minuto: la chance giusta per tornare a incidere".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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