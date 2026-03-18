"Fra coloro che hanno bisogno di tornare a sprintare in casa Inter c'è anche Ange-Yoan Bonny. L'ex Parma sta vivendo una stagione simile a quella del connazionale Thuram: fino a dicembre è stato un vero e proprio fattore per i nerazzurri, salvo poi calare in maniera significativa. Il bottino di sette gol e altrettanti assist appartiene quasi tutto alla prima parte di stagione: da gennaio in poi ha segnato appena due reti e servito un solo passaggio decisivo. L'ultima gioia personale risale al 4 febbraio, nel match di Coppa Italia contro il Torino".