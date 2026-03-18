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Inter, (forse) la vera insidia si chiama Napoli: è a 9pt, ma in salute. E il calendario…

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Ce l'eravamo tutti un po' dimenticato, visto il grande ritardo in classifica rispetto all'Inter, ma pian piano il Napoli di Antonio Conte sta risalendo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Ce l'eravamo tutti un po' dimenticato, visto il grande ritardo in classifica rispetto all'Inter, ma pian piano il Napoli di Antonio Conte sta risalendo e, nelle ultime due partite, ha mangiato ai nerazzurri 5 punti. Certo, il distacco è ancora di 9 lunghezze, ma ci sono dei fattori che attribuiscono agli azzurri il ruolo di vera insidia dei nerazzurri. Scrive Tuttosport:

Inter, (forse) la vera insidia si chiama Napoli: è a 9pt, ma in salute. E il calendario…- immagine 2
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"Non solo Milan, le insidie per l'Inter, nella corsa per lo scudetto, ora possono arrivare anche dal Napoli. Se il Diavolo non ha approfittato del mezzo passo falso nerazzurro con l’Atalanta, perdendo addirittura un punto, dopo averne guadagnati 3 con il successo nel derby, Conte, invece, ha fatto bottino pieno con Torino e Lecce, “mangiando” ben 5 lunghezze a Chivu".

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"La bilancia, evidentemente, continua a pendere pesantemente dalla parte dell’Inter. Tuttavia, le prossime gare qualche insidia la nascondono. E, inoltre, considerando tutte le 9 giornate che mancano, il calendario del Napoli è senz’altro migliore sia rispetto ai nerazzurri sia rispetto ai rossoneri".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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