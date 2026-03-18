L'Inter tutta ha risentito dell'assenza di Lautaro Martinez, autentico leader. Ma, più di tutti, certamente Thuram

Marco Macca Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 11:46)

L'Inter tutta ha risentito dell'assenza di Lautaro Martinez, autentico leader. Ma, più di tutti, certamente Thuram, che viene da un periodo tutt'altro che entusiasmante e che, evidentemente, non si è espresso al meglio senza il consueto partner d'attacco. Scrive a tal proposito Tuttosport:

"Lautaro vuole tornare, la sua leadership manca, la sua carica potrebbe rappresentare una vera e propria scossa per una squadra che nelle ultime gare è apparsa se non letargica, incapace però di sprigionare quella rabbia agonistica che le aveva permesso di prendere il largo in campionato. Un esempio: Marcus Thuram. Il francese è lontano parente di quello delle scorse annate, è come se fosse svuotato, senza la giusta “cazzima”. Insieme a Lautaro ha comunque offerto prestazioni migliori di quelle messe in mostra nell’ultimo mese, dunque ricreare la “Thu-La” potrebbe ridestarlo".

"Ieri Lautaro si è allenato ancora a parte, ci sono ancora quattro allenamenti prima di partire per Firenze e all’Inter sono convinti che l’argentino non abbia voglia di restare ancora a casa. Lautaro vuole tornare, almeno in panchina, per riprendere così la corsa al titolo di capocannoniere - è ancora primo a quota 14 - e guidare l'Inter allo scudetto, il suo terzo da giocatore nerazzurro. Aggiungendoci, perché no?, anche la Coppa Italia".

(Fonte: Tuttosport)