FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Thuram, quanto manca la Thu-La. Marcus in difficoltà, il rientro di Lautaro potrebbe…

news

Thuram, quanto manca la Thu-La. Marcus in difficoltà, il rientro di Lautaro potrebbe…

Thuram, quanto manca la Thu-La. Marcus in difficoltà, il rientro di Lautaro potrebbe… - immagine 1
L'Inter tutta ha risentito dell'assenza di Lautaro Martinez, autentico leader. Ma, più di tutti, certamente Thuram
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter tutta ha risentito dell'assenza di Lautaro Martinez, autentico leader. Ma, più di tutti, certamente Thuram, che viene da un periodo tutt'altro che entusiasmante e che, evidentemente, non si è espresso al meglio senza il consueto partner d'attacco. Scrive a tal proposito Tuttosport:

Thuram, quanto manca la Thu-La. Marcus in difficoltà, il rientro di Lautaro potrebbe…- immagine 2
Getty Images

"Lautaro vuole tornare, la sua leadership manca, la sua carica potrebbe rappresentare una vera e propria scossa per una squadra che nelle ultime gare è apparsa se non letargica, incapace però di sprigionare quella rabbia agonistica che le aveva permesso di prendere il largo in campionato. Un esempio: Marcus Thuram. Il francese è lontano parente di quello delle scorse annate, è come se fosse svuotato, senza la giusta “cazzima”. Insieme a Lautaro ha comunque offerto prestazioni migliori di quelle messe in mostra nell’ultimo mese, dunque ricreare la “Thu-La” potrebbe ridestarlo".

Thuram, quanto manca la Thu-La. Marcus in difficoltà, il rientro di Lautaro potrebbe…- immagine 3
Getty Images

"Ieri Lautaro si è allenato ancora a parte, ci sono ancora quattro allenamenti prima di partire per Firenze e all’Inter sono convinti che l’argentino non abbia voglia di restare ancora a casa. Lautaro vuole tornare, almeno in panchina, per riprendere così la corsa al titolo di capocannoniere - è ancora primo a quota 14 - e guidare l'Inter allo scudetto, il suo terzo da giocatore nerazzurro. Aggiungendoci, perché no?, anche la Coppa Italia".

(Fonte: Tuttosport)

Leggi anche
Inter, la voglia matta di Lautaro: tornare per dare una scossa ai compagni. Ad Appiano…”
Inter-Milan, derby per l’NBA Europe: Oaktree avanti, contatti con l’Olimpia....

© RIPRODUZIONE RISERVATA