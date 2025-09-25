Bonny, riposo precauzionale. Chi gioca assieme a Lautaro col Cagliari? Chivu…

All'allenamento di ieri non ha preso parte Ange-Yoan Bonny: il francese è stato tenuto a riposo in via precauzionale

Mancano due giorni alla sfida contro il Cagliari e l'Inter va a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle con Ajax e Sassuolo. All'allenamento di ieri non ha preso parte Ange-Yoan Bonny.

"Toccherà a Chivu scegliere il modo migliore per gestire le energie considerando le tre partite in calendario prima della sosta di ottobre. L’Inter cerca continuità e non può permettersi altri passi falsi, tenendo conto della portata degli impegni: Cagliari, Slavia Praga e Cremonese (soltanto la prima delle tre partite sarà lontano da San Siro) sono squadre da non sottovalutare, ma sicuramente alla portata.