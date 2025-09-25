Mancano due giorni alla sfida contro il Cagliari e l'Inter va a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle con Ajax e Sassuolo. All'allenamento di ieri non ha preso parte Ange-Yoan Bonny.
news
Bonny, riposo precauzionale. Chi gioca assieme a Lautaro col Cagliari? Chivu…
"L'attaccante è stato tenuto a riposo in via precauzionale dopo un colpo alla caviglia ricevuto al Meazza domenica sera contro il Sassuolo. Nulla di preoccupante per l’allenatore rumeno, speranzoso di ritrovare l’ex Parma già nella giornata di oggi, al penultimo appuntamento prima della partenza per la Sardegna in programma domani pomeriggio", si legge sul Corriere dello Sport.
Con Lautaro certo di giocare dall'inizio, Bonny spera di giocarsi l'altra maglia da titolare con Thuram, con quest'ultimo che potrebbe riposare. Occhio anche a Pio Esposito che spera nella terza titolarità di fila e continua la caccia al primo gol.
"Toccherà a Chivu scegliere il modo migliore per gestire le energie considerando le tre partite in calendario prima della sosta di ottobre. L’Inter cerca continuità e non può permettersi altri passi falsi, tenendo conto della portata degli impegni: Cagliari, Slavia Praga e Cremonese (soltanto la prima delle tre partite sarà lontano da San Siro) sono squadre da non sottovalutare, ma sicuramente alla portata.
In gioco c’è la possibilità di prendere quota in campionato e consolidare la classifica di Champions in attesa di impegni almeno sulla carta più delicati su entrambi i fronti", chiosa poi il CorSport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA