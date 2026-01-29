"Il sostituto di Barella, a rigor di logica e al netto del turnover, dovrebbe essere Petar Sucic, che ieri ha giocato titolare al Signal Iduna Park insieme a Zielinski e Mkhitaryan, costretti agli straordinari. Non male fin qui: il croato, preso a gennaio scorso e arrivato a Milano in estate, vanta trenta presenze stagionali in tutte le competizioni. A referto due assist e due gol (l’ultimo contro l’Arsenal, piattone destro all’incrocio). Frattesi, al momento, parte dietro nelle gerarchie. L’azzurro, alle prese con diversi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento e di conseguenza il minutaggio, ha collezionato 18 presenze per 578 minuti. Solamente 52 nelle ultime dieci sfide di campionato. L’ultima da titolare risale al 3 dicembre contro il Venezia in coppa. Il prescelto resta Sucic", spiega La Gazzetta dello Sport.