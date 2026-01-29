FC Inter 1908
L'Inter perde il centrocampista per le prossime tre gare. Ecco le gerarchie per prendere il suo posto nel centrocampo di Chivu
L'Inter perde il centrocampista Barella per le prossime tre gare. Ecco le gerarchie per prendere il suo posto nel centrocampo di Chivu:

"Il sostituto di Barella, a rigor di logica e al netto del turnover, dovrebbe essere Petar Sucic, che ieri ha giocato titolare al Signal Iduna Park insieme a Zielinski e Mkhitaryan, costretti agli straordinari. Non male fin qui: il croato, preso a gennaio scorso e arrivato a Milano in estate, vanta trenta presenze stagionali in tutte le competizioni. A referto due assist e due gol (l’ultimo contro l’Arsenal, piattone destro all’incrocio). Frattesi, al momento, parte dietro nelle gerarchie. L’azzurro, alle prese con diversi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento e di conseguenza il minutaggio, ha collezionato 18 presenze per 578 minuti. Solamente 52 nelle ultime dieci sfide di campionato. L’ultima da titolare risale al 3 dicembre contro il Venezia in coppa. Il prescelto resta Sucic", spiega La Gazzetta dello Sport.

