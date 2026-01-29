L'Inter si aggiudica la difficile sfida di Dortmund, ma non basta per passare direttamente agli ottavi. Ai playoss Bodo Glimt o Benfica

Andrea Della Sala Redattore 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 13:02)

L'Inter si aggiudica la difficile sfida di Dortmund, ma non basta per passare direttamente agli ottavi. Ai playoff Bodo Glimt o Benfica.

"La prima sbirciata l’avrà data al meteo. Cristian Chivu s’è presentato nella sala stampa del Westfalenstadion dopo aver controllato i gradi: ieri, a Lisbona, la massima ne contava 16, mentre a Bodo sfiorava i -10. Queste le due possibili avversarie dei playoff di febbraio. Domanda: peggio la rimpatriata con un vecchio amico con cui si è vinto tutto, Josè Mourinho, o il campo sintetico ammazza-grandi illuminato dall’aurora boreale? Si saprà venerdì. Intanto, contro un Borussia Dortmund che fin qui aveva perso una sola gara in casa, Chivu ha vinto il primo big match dell’anno dopo svariati ko e un pari, sfiorando persino gli ottavi di finale diretti. L’ha fatto sfruttando un sano cinismo", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Chivu può dirsi soddisfatto. I rimpianti per non aver centrato gli ottavi direttamente si sono mischiati alla neve caduta sui tetti dello stadio, ma il bilancio dell’allenatore resta positivo. L’Inter aveva perso le ultime tre partite della grande coppa contro Atletico, Liverpool e Arsenal. Due di queste, secondo l’allenatore, in modo anche immeritato, ma la crescita vista nell’ultimo mese ha portato a un risultato importante. Capace di togliere di mezzo un po’ di vecchi fantasmi legati agli scontri diretti. Una spina nel fianco portata avanti fin dall’ultima stagione inzaghiana. Il merito è del gruppo"

"Capitolo singoli. La vittoria contro i tedeschi ne ha fatti brillare parecchi. Il solito Dimarco, oggi capitano per la prima volta partendo dall’inizio e sempre più protagonista coi suoi sei gol, l’inaspettato Diouf - buttato nella mischia nel finale - e anche Bisseck, cresciuto a un’ora dal Muro giallo e bramoso di una vittoria contro i rivali. Nessun altro difensore ha fatto meglio di lui. Ha stoppato un paio di situazioni difficili, di cui una dentro l’area, e ha creato anche un paio di occasioni interessanti davanti", aggiunge Gazzetta.