Braccio Ricci? La spiegazione del CorSport: “Senza tocco, pallone sul fianco del giocatore”

La moviola del Corriere dello Sport relativa al tocco di braccio in area di rigore del centrocampista del Milan Samuele Ricci
Andrea Della Sala Redattore 

La moviola del Corriere dello Sport relativa al tocco di braccio in area di rigore del centrocampista del Milan Samuele Ricci:

Ricci tocca il pallone con il braccio destro, che fa un movimento a togliere: senza il tocco, il pallone avrebbe sbattuto sul fianco del giocatore rossonero, dentro la figura, visto che Ricci non fa «se stesso più grande» (« unnaturally bigger »).  

