«Non hanno regalato niente, hanno percepito i pericoli sono stati bravi gli esterni. Saelemakers accorciava su Dimarco e gli impediva di fare cross». Così Billy Costacurta ha analizzato la partita dei giocatori del Milan nel derby contro l'Intervinto uno a zero dalla squadra di Allegri che ora è di nuovo a meno sette dai nerazzurri. «Credo che la vicinanza abbia influito nel VAR, questi rigori li hanno sempre dati ma da due giornate è cambiato qualcosa. Fino a due settimane questo era rigore. Stanno riconoscendo che hanno sbagliato finora. Questo non è rigore».
L'ex difensore rossonero si è espresso sulla vittoria della squadra di Allegri che si è portata a meno cinque
«Più dei meriti del Milan dico che l'Inter non entra in campo con il giusto impeto. Torno un poco indietro, di un paio di settimane, alla partita di CL. Dall'inizio Atalanta e Juve hanno tentato di ribaltarla. I nerazzurri cominciano trotterellando, anche stasera è andata così. È il Milan ne ha approfittato. I centrocampisti continuano a dare poco in termini di gol e questo è il risultato. L'attacco è stato annullato», ha detto l'ex difensore rossonero sull'Inter di Chivu.
«Sogno scudetto o accelerata per posto in CL? Penso che il Milan debba cominciare a guardare avanti. Se sono vicini senza attaccanti, quando si riprenderanno un pochino ci sarà da guardare avanti», ha sottolineato.
(Fonte: Skysport)
