«Non hanno regalato niente, hanno percepito i pericoli sono stati bravi gli esterni. Saelemakers accorciava su Dimarco e gli impediva di fare cross». Così Billy Costacurta ha analizzato la partita dei giocatori del Milan nel derby contro l'Intervinto uno a zero dalla squadra di Allegri che ora è di nuovo a meno sette dai nerazzurri. «Credo che la vicinanza abbia influito nel VAR, questi rigori li hanno sempre dati ma da due giornate è cambiato qualcosa. Fino a due settimane questo era rigore. Stanno riconoscendo che hanno sbagliato finora. Questo non è rigore».