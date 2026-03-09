FC Inter 1908
Moviola GdS: "Braccio Ricci? Ritenuto in trazione. Ne hanno concessi di meno evidenti"

Moviola GdS: “Braccio Ricci? Ritenuto in trazione. Ne hanno concessi di meno evidenti”

Dell'episodio finale nel derby tra Milan e Inter con il centrocampista rossonero Ricci che colpisce la palla col braccio ha parlato La Gazzetta dello Sport
Dell'episodio finale nel derby tra Milan e Inter con il centrocampista rossonero Ricci che colpisce la palla col braccio ha parlato La Gazzetta dello Sport. Ecco la moviola:

"Al 20’ e al 31’, decide di non ammonire Estupinan e Zielinski: metro ok. Al 20’ st, Bastoni da giallo su Rabiot: giusto. Al 30’ manca un giallo a Bonny: strisciata sul collo del piede di Estupinan. Al 46’ st, De Winter-Esposito: nulla da punire. Al 47’, palla in rete (ma colpita di braccio da Carlos Augusto): Doveri, però, aveva fischiato prima per le “sportellate” in area. Al 48’ Ricci, in area-Milan, colpisce la palla col braccio ritenuto in ritrazione. Braccio largo di Ricci. Il Var probabilmente premia il gesto del mediano di ritirarlo. Ne hanno concessi di meno evidenti".

