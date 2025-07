1 di 7

INTER, È SCOPPIATA LA BUFERA

Anche il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore in casa Inter. Dalle parole di Lautaro Martinez e Beppe Marotta alla risposta social di Hakan Calhanoglu e il like di Marcus Thuram. Ecco il quadro secondo il quotidiano:

"È scoppiata la bufera in casa Inter. L’atto di accusa di un Lautaro furente per la sconfitta con il Fluminense («Chi vuole stare con noi resta, chi non vuole restare deve andare via. Ho visto cose che non mi sono piaciute») ha sollevato il coperchio da un carico di tensioni interne che, evidentemente, covavano da tempo.

Marotta ha provato a tamponarle. Ma dopo gli sviluppi di ieri mattina, con il post su Instagram di Calhanoglu (prima era intervenuta pure la moglie Sinem), che ha voluto replicare sia al Toro sia al presidente nerazzurro («Parole dure. Parole che dividono, non uniscono. Il rispetto non può essere a senso unico. Non ho mai tradito questa maglia»), il livello di tensione si è alzato ulteriormente.