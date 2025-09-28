L’Inter di Cristian Chivu ottiene a Cagliari la seconda vittoria consecutiva in campionato - la terza considerando quella con l’Ajax in Champions League - al termine di una gara dominata e dopo una prestaizone convincente.

Secondo il Corriere dello Sport, il migliore della gara è Lautaro Martinez con 7,5 in pagella (“Gli bastano pochi minuti per confermarsi bestia nera del Cagliari. Ora sono 12 reti in 12 incroci. Ma nella sua gara c’è tanto altro oltre al gol. Smista il pallone, abbassandosi, contribuendo allo sviluppo della manovra. E, alla bisogna, sa pure sacrificarsi.”)