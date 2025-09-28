L’Inter di Cristian Chivu ottiene a Cagliari la seconda vittoria consecutiva in campionato - la terza considerando quella con l’Ajax in Champions League - al termine di una gara dominata e dopo una prestaizone convincente.
Cagliari-Inter, pagelle CdS: Bastoni ispira e Calhanoglu illumina, L. Henrique timido
Secondo il Corriere dello Sport, il migliore della gara è Lautaro Martinez con 7,5 in pagella (“Gli bastano pochi minuti per confermarsi bestia nera del Cagliari. Ora sono 12 reti in 12 incroci. Ma nella sua gara c’è tanto altro oltre al gol. Smista il pallone, abbassandosi, contribuendo allo sviluppo della manovra. E, alla bisogna, sa pure sacrificarsi.”)
Bene anche Bastoni (“Altro che bloccato, è sempre proiettato in avanti. Disegna il cross per l’incornata vincente di Lautaro”) e Calhanoglu (“In crescita verticale. Regia illuminata, tra verticalizzazioni e tocchi di prima, oltre ad attenzione in copertura. Il legno gli nega un altro sigillo dalla distanza”), entrambi da 7.
L’unico insufficiente è Luis Henrique (5): “Preoccupato di rispettare le direttive, è spesso troppo timido, ma anche poco coinvolto dai compagni”.
Bene anche Akanji (6,5) e Pio Esposito (6,5), al primo gol in Serie A: “Prima gioia in serie A. Dopo aver sfoggiato una difesa del pallone da manuale. Vince il confronto con il fratello”.
