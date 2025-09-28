L'analisi del giornale dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari parla di tre punti importanti per la risalita in classifica

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 18:32)

Il palo di Folorunsho gli ha fatto togliere la giacca. Un gol di vantaggio e il rischio del pareggio: Chivu ha visto l'Inter perdere qualche palla di troppo e concedere e quando Dimarco ha trovato il primo gol di Esposito con la maglia nerazzurra in Serie A ha urlato tipo Dragon Ball quando si trasforma in Super Sayan.

"Nel giorno in cui Lautaro supera Mazzola a 117 reti, segnando il suo 12° gol in 12 partite contro i sardi, l’Inter parte forte, anche perché il Cagliari sguarnisce il centrocampo, cercando di colpire sulla trequarti, con un pressing alto. Chivu in porta conferma Martinez per la seconda di fila, dopo aver detto che «Sommer è il titolare». Ma è naturale che con lo svizzero in scadenza, lo spagnolo vada testato, per capire se può essere il titolare del futuro. Per il resto, con il centrocampo classico in crescita e le fasce alla brasiliana, l’Inter non si scompone davanti alla foga del Cagliari, anche se sulla destra Luis Henrique non è connesso con il resto dei compagni. Succede infatti tutto a sinistra, a partire dal cross di Bastoni, da manuale come la capocciata perfetta di Lautaro, sesto gol fra campionato e Champions di testa per i nerazzurri", scrive il Corriere della Sera sulla partita di Cagliari che si è giocata si sabato sera.

"Chiudere la partita però non è la specialità della casa: un po’ perché Thuram gigioneggia in area, un po’ perché Mina e Zé Pedro applicano un massaggio piuttosto intenso alle caviglie delle due punte nerazzurre... L’Inter sfiora ripetutamente il raddoppio (palo di Calhanoglu, poi Caprile salva su Thuram), ma Gaetano e Felici danno lo slancio ai sardi per provarci, fino al palo di Folorunsho. Idrissi salva sulla linea su Frattesi, ma nella prima sfida in A tra i fratelli Esposito è la notte di Pio, chiusa da un altro palo, di Mkhitaryan. Una notte, per l’Inter, meno banale di quanto si possa pensare: «Era importante vincere su un campo difficile. Ma dobbiamo ancora pedalare tanto — dice Lautaro —. Pio? Ha la testa giusta, ma lasciatelo tranquillo per il bene del calcio italiano». E dell’Inter", conclude il quotidiano sulla gara.

(Fonte: Corriere della Sera)