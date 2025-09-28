"È entrato e ha segnato. Lo ha fatto in famiglia, di fronte al fratello Sebastiano e al padrino Cristian Chivu, che lo ha cresciuto. Il primo gol in Serie A di Pio Espositoè arrivato all’82’ di una partita ancora aperta, con il Cagliari in crescita, determinato a pareggiare l’1-0 firmato in avvio da Lautaro, che contro i sardi vanta la statistica micidiale di 12 reti in altrettante partite. Ma era scritto: doveva essere la serata di Pio, non quella del capitano, e alla fine così è stato". Il quotidiano La Repubblica racconta così, ai suoi lettori, la partita di Cagliari.
L'analisi del quotidiano sulla prestazione dei nerazzurri che hanno vinto due a zero contro i rossoblù
Chivu ha esultato al suo gol ma non solo per quello: "Può gioire per la prestazione della sua squadra, schierata con in porta Pepo Martínez, promosso, e in fascia destra Luis Henrique, volenteroso ma ancora un po’ smarrito. Nel primo tempo si è vista la migliore Inter da quando l’ex terzino del Triplete la allena".
"Nel weekend in cui Milan e Napoli cercheranno di togliersi punti a vicenda, la vittoria di Cagliari per l’Inter pesa, perché segue il successo contro il Sassuolo e perché è arrivata senza subire gol: sette reti incassate in cinque partite non sono un buon passo di marcia, ma i segnali di miglioramento sono evidenti", scrive il giornale nell'analisi affidata a Franco Vanni.
(Fonte: La Repubblica)
