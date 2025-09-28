"È entrato e ha segnato. Lo ha fatto in famiglia, di fronte al fratello Sebastiano e al padrino Cristian Chivu, che lo ha cresciuto. Il primo gol in Serie A di Pio Espositoè arrivato all’82’ di una partita ancora aperta, con il Cagliari in crescita, determinato a pareggiare l’1-0 firmato in avvio da Lautaro, che contro i sardi vanta la statistica micidiale di 12 reti in altrettante partite. Ma era scritto: doveva essere la serata di Pio, non quella del capitano, e alla fine così è stato". Il quotidiano La Repubblica racconta così, ai suoi lettori, la partita di Cagliari.