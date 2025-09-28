Tra le analisi del giorno dopo su Cagliari-Inter c'è anche quella del quotidiano La Stampa che parte dalla rete di Pio Espositosegnata dopo quattro presenze in Serie A: "E arri-
La Stampa – Inter, la mossa Esposito al momento giusto: goiello in ascesa
vata al momento giusto perché l’Inter stava faticando a difendere il vantaggio trovato subito da Lautaro. Folorunsho aveva appena colpito un palo, dimostrazione più tangibile della crescita dei rossoblù nel corso della sfida", si legge sul giornale torinese.
Eppure dopo il gol di Lautaro, arrivato dopo nove minuti, l'Inter aveva "amministrato con tranquillità". Il Cagliari non aveva "mai tirato in porta nel primo tempo e prima della fine del primo tempo aveva anche perso Belotti. Il divario era diventato più evidente dopo l'intervallo".
"Calhanoglu colpisce il palo, ma poi il Cagliari si rianima con l'ingresso di Felici. Invece Chivu, dopo aver sostituto un deludente Luis Henrique risponde con Pio. È la mossa che, dopo qualche altro minuto di sofferenza, sigilla la prima vittoria in trasferta in campionato dell’era Chivu e rende ancora più irresistibile l’ascesa del nuovo gioiello dell’Inter", conclude il quotidiano.
(Fonte: La Stampa)
