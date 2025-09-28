La Stampa – Inter, la mossa Esposito al momento giusto: goiello in ascesa

vata al momento giusto perché l’Inter stava faticando a difendere il vantaggio trovato subito da Lautaro. Folorunsho aveva appena colpito un palo, dimostrazione più tangibile della crescita dei rossoblù nel corso della sfida", si legge sul giornale torinese.

Eppure dopo il gol di Lautaro, arrivato dopo nove minuti, l'Inter aveva "amministrato con tranquillità". Il Cagliari non aveva "mai tirato in porta nel primo tempo e prima della fine del primo tempo aveva anche perso Belotti. Il divario era diventato più evidente dopo l'intervallo".