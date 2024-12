Le pagelle del Corriere dello Sport per Cagliari-Inter, match terminato 0-3: nessuno sotto il 6 per i nerazzurri

Voti alti per tutta l'Inter secondo il Corriere dello Sport. Il migliore in campo è Barella, che prende 7,5: "Determinante con i due traversoni per i gol di Bastoni e Lautaro. Intelligente il primo, indirizzato sul secondo palo. Teso e insidioso il secondo, a centro area. Il più lucido in mediana".