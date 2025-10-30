FC Inter 1908
Inter, Lautaro? No, Calhanoglu: “Inizio spettacolare, ora anche cannoniere. Già eguagliato…”

Inter, Lautaro? No, Calhanoglu: "Inizio spettacolare, ora anche cannoniere. Già eguagliato…"
Un inizio di stagione spettacolare per Hakan Calhanoglu, che in sette presenze in questo campionato ha già timbrato il cartellino per 5 volte
Marco Macca Redattore 

Un inizio di stagione spettacolare per Hakan Calhanoglu, che in sette presenze in questo campionato ha già timbrato il cartellino per 5 volte, come in tutto l'arco della passata Serie A. Anche ieri, una doppietta fondamentale per trascinare l'Inter nella partita contro la Fiorentina, che a un certo punto si stava facendo complicata. E ora il centrocampista turco è addirittura in testa alla classifica marcatori. Si legge:

"Lautaro? Pio?Bonny? No, Calhanoglu: è il regista turco dell’Inter il capocannoniere della Serie A, 5 reti al pari di Orsolini del Bologna".

"Calha ha segnato 5 gol in7presenze, gli stessi fatti nello scorso campionato in 29 gare. Quella di ieri è la terza marcatura multipla del turco in A: tutte doppiette e tutte da interista".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

