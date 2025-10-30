Un inizio di stagione spettacolare per Hakan Calhanoglu, che in sette presenze in questo campionato ha già timbrato il cartellino per 5 volte, come in tutto l'arco della passata Serie A. Anche ieri, una doppietta fondamentale per trascinare l'Inter nella partita contro la Fiorentina, che a un certo punto si stava facendo complicata. E ora il centrocampista turco è addirittura in testa alla classifica marcatori. Si legge: