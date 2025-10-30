Giulio Mola, giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Antonio Conte contro l'Inter: le sue considerazioni

Marco Astori Redattore 30 ottobre - 09:22

Tra le pagine dell'edizione odierna del Quotidiano Sportivo, Giulio Mola, giornalista, ha commentato così le recenti dichiarazioni di Antonio Conte contro l'Inter: "Che Antonio Conte, da sempre, sente il rumore dei nemici nei momenti cruciali di una stagione calcistica, è ben noto. Succedeva anche ad un certo Josè Mourinho. Che il tecnico del Napoli usi la strategia dell’io contro tutti, con il silenzio-assenso di Aurelio De Laurentiis, è pure evidente. Lo faceva anche quando era su altre panchine.

Che l’allenatore salentino ormai da mesi abbia deciso di scagliare l’arco con tutte le frecce verso l’Inter, Marotta e Lautaro Martinez, polemizzando persino contro l’ultimo arrivato Christian Chivu (offensiva l’allusione al collega dei nerazzurri che avrebbe bisogno del papà) è ancor più fastidioso. Un regolamento di conti contro il suo passato? Ci può stare. Un modo per attirare su di sè critiche e proteste per proteggere la squadra? Probabile. Fa parte del personaggio. Però come diceva qualcuno, se a pensar male si fa peccato ma a volte si azzecca pure, viene da ipotizzare che martedì pomeriggio, ad aree invertite, se non avessero dato il rigore al Napoli per lo stesso tocco di mano, Conte avrebbe sbraitato contro Marotta e le presunte ingerenze che condizionano gli arbitri.

Proprio come accadde un anno fa nella sala stampa di San Siro: «Ma che significa che il Var non può intervenire, che significa. Fatemi capire, quando a loro conviene intervengono e quando a loro non conviene non intervengono? Il Var se c’è un errore deve intervenire, punto e basta! Altrimenti si creano dei retropensieri...» Accadde dopo Inter-Napoli (1-1) e il tecnico fece intendere che questo ragionamento veniva fatto non “pro domo sua”, ma per il bene del calcio e di tutti noi. Però anche per Antonio il bene del calcio ogni tanto passa in secondo piano".