Marco Macca Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 13:32)

A fine partita, tanti cori anche per lui. Cristian Chivu ha ormai conquistato l'ambiente Inter e San Siro, come scrive la Gazzetta dello Sport, ieri sera lo ha acclamato a dovere. Si legge:

"La spinta ritrovata della Curva Nord, la reazione fragorosa dell’Inter. Non fosse stato per le parate di De Gea – quattro, sullo 0-0 – la partita si sarebbe incanalata molto prima nella direzione più logica, davanti alla Fiorentina più friabile di sempre".

"Il secondo tempo è stato un vero spettacolo, arricchito dal capolavoro di Sucic che diventa il decimo marcatore diverso in nove giornate. Cristian Chivu può festeggiare sotto la pioggia con i capelli bagnatissimi, mentre San Siro lo acclama convinto, perché ha ottenuto dalla squadra la risposta che voleva".

