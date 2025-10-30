FC Inter 1908
Inter, San Siro acclama Chivu: "Cristian festeggia sotto la pioggia perché ha avuto…"

Inter, San Siro acclama Chivu: “Cristian festeggia sotto la pioggia perché ha avuto…”

A fine partita, tanti cori anche per lui. Cristian Chivu ha ormai conquistato l'ambiente Inter e San Siro ieri sera lo ha acclamato a dovere
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

A fine partita, tanti cori anche per lui. Cristian Chivu ha ormai conquistato l'ambiente Inter e San Siro, come scrive la Gazzetta dello Sport, ieri sera lo ha acclamato a dovere. Si legge:

"La spinta ritrovata della Curva Nord, la reazione fragorosa dell’Inter. Non fosse stato per le parate di De Gea – quattro, sullo 0-0 – la partita si sarebbe incanalata molto prima nella direzione più logica, davanti alla Fiorentina più friabile di sempre".

"Il secondo tempo è stato un vero spettacolo, arricchito dal capolavoro di Sucic che diventa il decimo marcatore diverso in nove giornate. Cristian Chivu può festeggiare sotto la pioggia con i capelli bagnatissimi, mentre San Siro lo acclama convinto, perché ha ottenuto dalla squadra la risposta che voleva".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

