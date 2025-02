GdS – Derby, Calhanoglu al 50% titolare. Con lui è tutta un’altra cosa

"Il calciatore ieri si sentiva bene e i dati fisici sull'allenamento hanno dato risposte confortanti a Inzaghi. Se stamattina il giocatore non manifesterà alcun problema il posto da titolare sarà suo. Il piano B è Asllani ma è chiaro a tutti che con Calha in campo è un’altra Inter. Anche per la velocità di sviluppo dell’azione. Perché Inzaghi, nella sessione video di due giorni fa, ha puntato molto sulle corsie esterne e sulla capacità dei centrocampisti di innescare rapidamente il gioco sulle fasce. Il ruolo di Dimarco e Dumfries sarà decisivo, nelle idee del tecnico, per dominare la squadra di Conceiçao. E per costringere gli esterni, Walker e Theo Hernandez, a correre all’indietro, fino di fatto a disegnare un attacco nerazzurro a quattro punte", scrive la rosea a proposito delle mosse del tecnico nerazzurro nel derby.