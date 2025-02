In attesa che si delinei per l’Inter la prossima avversaria in Champions (questo non avverrà prima del prossimo 21 febbraio), si può intanto dire che l’essere arrivata tra le prime 8 è stato un grande risultato. Ma al di là del lato economico e delle due gare in meno non è stato un sorteggio particolarmente fortunato, anzi possiamo tranquillamente sostenere che sia stato il peggior sorteggio di Champions possibile. E contestualmente questa diventa anche una buona notizia per il Napoli in ottica campionato.