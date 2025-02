Il rientro in campo da titolare contro il Milan, non è stato come lo immaginava. Normale, dopo un mese di stop la forma non può essere al top. Per questo Hakan Calhanoglu continua a essere al centro dell’operazione recupero e Simone Inzaghi spera che questa venga completata il prima possibile. I diversi infortuni muscolari di questa stagione, non hanno permesso al centrocampista turco di replicare la strepitosa stagione 2023/24.