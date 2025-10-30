Il quotidiano fotografa il momento del turco che in estate sembrava ad un passo dall'addio all'Inter

30 ottobre 2025

Capocannoniere insieme ad Orsolini e non fa l'attaccante di mestiere. Una doppietta nell'ultima sfida contro la Fiorentina, con un gol dalla distanza e l'altro su rigore, cinque gol in campionato e uno in Champions: Calhanoglusi è rimesso al centro dell'Inter. Sembrava ad un passo dall'addio, ma quelle voci - che arrivavano dalla Turchia - non si sono mai concretizzate.

A inizio stagione lui si è prima presentato ai cancelli di Appiano per dire che era tutto okei, che mai aveva desiderato lasciare l'Inter, poi era andato a scattare una foto a casa di Lautaro per chiudere la questione che si era sollevato alla fine del Mondiale per Club. L'argentino aveva detto in generale che, dopo l'ultima stagione nella quale si era perso tutto, sarebbe stato più giusto fare le valigie per chi non aveva voglia di restare e ricominciare. Le parole di Marotta avevano fatto il resto e avevano puntato i fari sul turco.

Questione risolta — Alla fine è rimasto e ha ricominciato da capo, come tutti. Con i dubbi di tutti sul futuro dopo quanto è successo nella passata stagione. "Restavano ancora questioni tattiche irrisolte legate alle possibili variazioni di Chivu al gioco nerazzurro. In particolare il passaggio al 3-4-2-1 che avrebbe reso più complessa la collocazione di un regista come Calhanoglu. Anche questo ostacolo è stato superato dalla conferma del 3-5-2. A completare il quadro la notevole impermeabilità alle critiche del turco. È dimostrata dalla freddezza totale con la quale, nel corso delle ultime stagioni, ha battuto calci d’angolo perfetti nei derby sotto la curva milanista che lo subissava di insulti. Calhanoglu è così. In campo ha una sicurezza assoluta che si traduce nella sua quasi totale infallibilità dal dischetto. Talmente padrone delle sue capacità balistiche da essere letale anche dai 20-25 metri come successo ieri con la Fiorentina", scrive di lui il quotidiano La Stampa.

