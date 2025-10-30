Un primo tempo tra alti e bassi, fino al gol da giocatore vero che gli ha permesso di sbloccarsi con la maglia dell'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, GdS su Sucic: “Proprio quando sembrava essersi nascosto, ha ricordato a tutti…”
news
Inter, GdS su Sucic: “Proprio quando sembrava essersi nascosto, ha ricordato a tutti…”
Un primo tempo tra alti e bassi, fino al gol da giocatore vero che gli ha permesso di sbloccarsi con la maglia dell'Inter
Una serata da ricordare per Petar Sucic. La Gazzetta dello Sport scrive così:
"Proprio quando sembrava essersi nascosto, mentre atterrava sulla terra dopo essere stato lanciato in orbita, Petar Sucic ha ricordato a tutti il perché di quei complimenti grondanti di inizio stagione, per qualcuno perfino esagerati".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA