Calvarese: “4-3 Adzic? Doppio contatto K.Thuram-Bonny non punibile: ecco perché”

"Subito prima del gol, infatti, c’è un doppio contatto tra K. Thuram e Bonny: uno basso, tra i piedi, e uno alto, tra il braccio del bianconero e il viso del nerazzurro, che rimane a terra toccandosi proprio il volto. Nessuno dei due però è punibile: sono entrambi dei lievi contatti di gioco, non fallosi, e peraltro prima di toccare il piede dell’avversario Thuram prende il pallone. Dal punto di vista disciplinare, invece l’intensità della gara impegna il direttore di gara, che nel primo tempo fa bene a tenere i cartellini in tasca sia su Barella - per un intervento alto su Thuram -, che su Gatti per aver fermato una ripartenza di Calhanoglu."