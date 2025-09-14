Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha analizzato su Tuttosport l'operato di gara di Colombo in Juventus-Inter:
Calvarese: “4-3 Adzic? Doppio contatto K.Thuram-Bonny non punibile: ecco perché”
"Colombo porta a casa bene una tra le partite storicamente più complesse di tutto il campionato, anche in questo caso sempre in bilico: il derby d’Italia. In una serata storica per l’esordio della Refcam in Italia, l’arbitro comasco parte fischiando tanto, ma con il passare del tempo si scioglie alzando la soglia dei falli. A livello tecnico nulla da segnalare fino al 4-3 di Adzic"
"Subito prima del gol, infatti, c’è un doppio contatto tra K. Thuram e Bonny: uno basso, tra i piedi, e uno alto, tra il braccio del bianconero e il viso del nerazzurro, che rimane a terra toccandosi proprio il volto. Nessuno dei due però è punibile: sono entrambi dei lievi contatti di gioco, non fallosi, e peraltro prima di toccare il piede dell’avversario Thuram prende il pallone. Dal punto di vista disciplinare, invece l’intensità della gara impegna il direttore di gara, che nel primo tempo fa bene a tenere i cartellini in tasca sia su Barella - per un intervento alto su Thuram -, che su Gatti per aver fermato una ripartenza di Calhanoglu."
"L'unica ammonizione della prima frazione è invece quella corretta nei confronti di Koopmeiners. Nella seconda metà di gara, poi, viene estratto un giallo per parte: prima per Locatelli, autore di un intervento in ritardo su Mkhitaryan; poi allo stesso armeno, che entra male su Kalulu".
