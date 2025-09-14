FC Inter 1908
CorSport – Inter, falsa partenza: spreco enorme e niente cattiveria, l’allarme…

In casa nerazzurra l’allarme è scattato in difesa: Inter già a -6 dalla vetta con due sconfitte in tre giornate
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Juventus ha battuto l’Inter allo Stadium con una rimonta clamorosa, firmata al 91’ dal montenegrino Adzic, al primo gol in Serie A.

Il Corriere dello Sport ripercorre il Derby d’Italia, analizzando gli errori della squadra di Cristian Chivu: secondo il quotidiano l’Inter ha pagato errori difensivi e imprecisioni sotto porta.

“Niente sarebbe accaduto senza lo spreco enorme dell’Inter. Chivu ha perso giocando ottanta minuti su novanta all’attacco, pressando e rincorrendo. Due volte ha pareggiato con Calhanoglu, Marcus Thuram ha firmato il 3-2 a meno di un quarto d’ora dal traguardo. La Juve era sparita. Sembrava finita, invece no”.

Il CorSport poi aggiunge:

“La mancanza di cattiveria dei vicecampioni d’Europa, piombati nella disperazione. Due sconfitte in tre giornate sono un’enormità, l’allarme è scattato in difesa, anche se nel conto vanno inserite le papere di Sommer. Falsa partenza”.

