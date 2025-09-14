Il Corriere dello Sport ripercorre il Derby d’Italia, analizzando gli errori della squadra di Cristian Chivu: secondo il quotidiano l’Inter ha pagato errori difensivi e imprecisioni sotto porta.

“Niente sarebbe accaduto senza lo spreco enorme dell’Inter. Chivu ha perso giocando ottanta minuti su novanta all’attacco, pressando e rincorrendo. Due volte ha pareggiato con Calhanoglu, Marcus Thuram ha firmato il 3-2 a meno di un quarto d’ora dal traguardo. La Juve era sparita. Sembrava finita, invece no”.