La Juventus ha battuto l’Inter allo Stadium con una rimonta clamorosa, firmata al 91’ dal montenegrino Adzic, al primo gol in Serie A.
CorSport – Inter, falsa partenza: spreco enorme e niente cattiveria, l’allarme…
Il Corriere dello Sport ripercorre il Derby d’Italia, analizzando gli errori della squadra di Cristian Chivu: secondo il quotidiano l’Inter ha pagato errori difensivi e imprecisioni sotto porta.
“Niente sarebbe accaduto senza lo spreco enorme dell’Inter. Chivu ha perso giocando ottanta minuti su novanta all’attacco, pressando e rincorrendo. Due volte ha pareggiato con Calhanoglu, Marcus Thuram ha firmato il 3-2 a meno di un quarto d’ora dal traguardo. La Juve era sparita. Sembrava finita, invece no”.
Il CorSport poi aggiunge:
“La mancanza di cattiveria dei vicecampioni d’Europa, piombati nella disperazione. Due sconfitte in tre giornate sono un’enormità, l’allarme è scattato in difesa, anche se nel conto vanno inserite le papere di Sommer. Falsa partenza”.
