Per quanto riguarda i gol, Il Corriere dello Sport sottolinea che non ci sono irregolarità: sul 3-2 dell’Inter il blocco di Bastoni su Bremer è regolare, così come il fallo fischiato a Openda che porta al 3-3 bianconero.
Mancano invece due cartellini gialli, uno a Gatti per l’interruzione di un contropiede nerazzurro e uno ad Acerbi per la trattenuta su Vlahovic.
Infine, la valutazione del VAR, affidato a Mazzoleni, è di 5,5: considerando il peso dell’azione, avrebbe dovuto suggerire l’on field review all’arbitro, che si trovava dietro ai giocatori.
