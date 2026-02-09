Daniele Chiffi si conferma tra gli arbitri più continui di questa stagione di Serie A. Sulle colonne di Tuttosport, l’ex direttore di gara Calvarese promuove la direzione in occasione di Sassuolo-Inter.
Calvarese: "Thuram? Il VAR non può intervenire. Bisseck-Pinamonti non è rigore"
Calvarese: “Thuram? Il VAR non può intervenire. Bisseck-Pinamonti non è rigore”
La moviola dell'ex arbitro sul quotidiano Tuttosport all'indomani della sfida tra Sassuolo e Inter, finita 0-5
L’analisi si concentra in particolare su due episodi:
“Sull’angolo del gol dell’1-0, il sospetto è che l'azione che porta al tiro di Luis Henrique con la parata di Muric in corner, sia viziata da un fuorigioco di Thuram. In ogni modo, con l'uscita del pallone dalla linea di fondo cambia l’App e quindi il VAR non può intervenire”.
Poi il contatto tra Bisseck e Pinamonti:
“Chiffi dà corner, il Sassuolo chiede rigore, ma ha ragione l’arbitro: il tedesco salta molto più in alto, prende il pallone di testa in anticipo e ha le braccia strette, non commette fallo”.
