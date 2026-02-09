L'Inter gira a meraviglia e arriva al big match contro la Juve in grande condizione e con un vantaggio di 8 punti sul Milan

Andrea Della Sala Redattore 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 13:16)

L'Inter gira a meraviglia e arriva al big match contro la Juve in grande condizione e con un vantaggio di 8 punti sul Milan che deve però ancora giocare con il Como.

"Una squadra leggera, senza troppe zavorre mentali e atletiche, con in testa un solo obiettivo chiamato scudetto e poi il resto si vedrà. L’Inter trova un avversario come il Sassuolo che vuole giocarsela e dopo qualche rischio iniziale risponde colpo su colpo alla banda di Grosso, tirando fuori il pallottoliere delle grandi occasioni: quello dei gol, che alla fine sono cinque e quello del vantaggio sul Milan, che in questo weekend non gioca e quindi adesso è indietro di 8 punti, ovviamente virtuali, ma pesanti dal punto di vista psicologico. Il Napoli invece è a 9, reali", sottolinea il Corriere della Sera.

Per Chivu è la serata quasi perfetta: grazie ai 3 assist di Dimarco (che colpisce anche una traversa), al gol numero 171 di Lautaro che raggiunge Boninsegna al terzo posto dei marcatori nerazzurri, a Thuram che si sblocca dopo un mese di astinenza e anche a Luis Henrique, che segna il suo primo gol, quello del 5-0, con il gesto tecnico più pregevole della serata, completata dai gol di testa di due difensori moderni (a volte pure troppo...) come Bisseck e Akanji.

All’orizzonte, oltre a una delle rarissime settimane senza impegni, c’è la sfida alla Juventus, la sera di San Valentino, per abbattere l’ultimo tabù, quello degli scontri diretti con Milan, Napoli e appunto i bianconeri, che l’Inter non vince da 14 partite. Questa squadra, trasformata anche dalla preparazione atletica in un ciclista da grandi corse a tappe ci arriva in salute, mentale e fisica. Anche se le sbavature in difesa sulle transizioni verticali del Sassuolo all’inizio sono uno spunto di riflessione. La forma di Dimarco però è debordante e il senso del gruppo che ha instillato Chivu dopo le turbolenze nell’atterraggio della scorsa stagione è contagioso: come la gioia di Lautaro e Thuram proprio di fronte al gol di Henrique.