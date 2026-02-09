Le ferite dell’ultima Inter sono state curate a un prezzo non lieve, perché il playoff di Champions sarà una seccatura anche da favorita, ma la solidità del primato in campionato è un contraltare vantaggioso. L’Inter viaggia a una velocità di crociera insostenibile per le squadre che le sono inferiori, perché il sinistro di Dimarco è uno strumento di precisione che deposita palle-gol a getto continuo su teste e piedi dei compagni, e tra le undici vittorie di cui si diceva ce ne sono giusto un paio che potremmo definire sospirate, e gli otto clean sheet del periodo indicano in che senso. L’Inter è salita a 57 gol, che sono tanti ma certo non troppi per il grande volume di fuoco prodotto.