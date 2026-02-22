Se in Champions League c'è stato qualche balbettio, in campionato l'Inter di Chivu è stata quasi sempre implacabile. Anche ieri a Lecce i nerazzurri hanno dimostrato, come scrive il Corriere della Sera, di non voler mollare di un centimetro per lo scudetto:

"Anche se si è un po’ infeltrita sul terreno sintetico di Bodo, quella che domina in campionato è sempre un’Inter extralarge: per il vantaggio sul Milan che sale a 10 punti virtuali e per la profondità delle sue opzioni, dato che a Lecce decidono i riservisti Mkhitaryan e Akanji su altri due corner-assist di Dimarco ormai l’arma principale dei nerazzurri, anche se il primo, per una deviazione, non lo è tecnicamente e il conteggio si ferma a 15".