Il pomeriggio di Cristian Chivu è stato da 7 in pagella per il Corriere dello Sport. Non soltanto per come l'ha preparata e per come è finita, secondo il quotidiano. Importante è stata anche la lettura in corso d'opera di una partita dominata ma complicata da sbloccare.
CdS – Chivu, scelte azzeccate: basta vedere un dettaglio di Lecce-Inter
CdS – Chivu, scelte azzeccate: basta vedere un dettaglio di Lecce-Inter
Gara da 7 in pagella per l'allenatore nerazzurro: c'è la sua impronta per il quotidiano sulla vittoria della squadra
Si legge infatti sul quotidiano in edicola questa mattina a margine del voto in pagella assegnato al tecnico nerazzurro: "Due gol dalla panchina, significa scelte azzeccate. Arriva il 13° successo nelle ultime 14 giornate e il temporaneo +10 sul Milan. Ora testa al Bodø".
