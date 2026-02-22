Partita senza molte luci per Petar Sucic, che nel corso del secondo tempo è stato sostituito da Mkhitaryan, che ha poi deciso la gara contro il Lecce.
Pagelle GdS, Sucic peggiore Inter: “Corpo estraneo. Arrivati a febbraio possiamo dire che…”
Partita senza molte luci per Petar Sucic, che nel corso del secondo tempo è stato sostituito da Mkhitaryan, che ha poi deciso la gara
Il giudizio della Gazzetta dello Sport, che assegna al centrocampista nerazzurro 5 in pagella, è pesante:
"Un corpo estraneo, fuori dai giochi e dal gioco. Arrivati a febbraio, si può dire che Sucic non abbia mantenuto quel che prometteva. Non ancora".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
