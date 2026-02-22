FC Inter 1908
Pagelle GdS, Sucic peggiore Inter: "Corpo estraneo. Arrivati a febbraio possiamo dire che…"

Pagelle GdS, Sucic peggiore Inter: “Corpo estraneo. Arrivati a febbraio possiamo dire che…”

Partita senza molte luci per Petar Sucic, che nel corso del secondo tempo è stato sostituito da Mkhitaryan, che ha poi deciso la gara contro il Lecce.
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Partita senza molte luci per Petar Sucic, che nel corso del secondo tempo è stato sostituito da Mkhitaryan, che ha poi deciso la gara contro il Lecce.

Il giudizio della Gazzetta dello Sport, che assegna al centrocampista nerazzurro 5 in pagella, è pesante:

"Un corpo estraneo, fuori dai giochi e dal gioco. Arrivati a febbraio, si può dire che Sucic non abbia mantenuto quel che prometteva. Non ancora".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

