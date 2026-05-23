"Con Furlani ci sono stati parecchi scontri di vedute sul mercato, specialmente a gennaio, quando il tecnico chiedeva una difensore e l’ad stava portandogli un centravanti, Mateta, peraltro rotto. Max, si sa, è poi ai ferri corti con Ibrahimovic, consulente di RedBird. E ha detto senza mezzi termini al suo datore di lavoro che non intende andare avanti così: piuttosto se ne va. Il Napoli, che è una concorrente diretta, è pronto all’assalto: il ds Manna aspetta solo l’occasione per sfoderare un’offerta nel caso in cui l’allenatore livornese non ricevesse le garanzie richieste. La partita è apertissima. Ma Cardinale ha già fatto la prima mossa".