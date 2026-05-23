Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
news
Caos Milan, Allegri ai ferri corti con Ibrahimovic: “Ha chiaramente detto a Cardinale che…”
Questa stagione potrebbe lasciare il segno in casa Milan. In particolare, fa discutere il rapporto tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic, protagonisti di un litigio nelle scorse settimane. Questa l'analisi del Corriere della Sera:
"Allegri per primo vuole chiarezza. L’addio di Furlani somiglia molto a un assist per Max, che col patron Cardinale è stato molto chiaro durante i vertici di queste ultime settimane: per restare, chiede garanzie tecniche sul mercato ma anche una linea di comando più funzionale. Insomma: maggiore chiarezza dirigenziale. Troppa confusione, troppe ingerenze, troppa gente che s’intromette in aree di competenza altrui".
"Con Furlani ci sono stati parecchi scontri di vedute sul mercato, specialmente a gennaio, quando il tecnico chiedeva una difensore e l’ad stava portandogli un centravanti, Mateta, peraltro rotto. Max, si sa, è poi ai ferri corti con Ibrahimovic, consulente di RedBird. E ha detto senza mezzi termini al suo datore di lavoro che non intende andare avanti così: piuttosto se ne va. Il Napoli, che è una concorrente diretta, è pronto all’assalto: il ds Manna aspetta solo l’occasione per sfoderare un’offerta nel caso in cui l’allenatore livornese non ricevesse le garanzie richieste. La partita è apertissima. Ma Cardinale ha già fatto la prima mossa".
(Fonte: Corriere della Sera)
© RIPRODUZIONE RISERVATA