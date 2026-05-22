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Milan nel caos, pronta nuova rivoluzione: Furlani verso l’addio. “Lo scudetto dell’Inter ha…”
Dopo una stagione negativa, il Milan è pronto ad affrontare una nuova rivoluzione. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto:
"Furlani verso l’addio. Con o senza Champions. Era nell’aria, ma potrebbe accadere prima del previsto: forse già la prossima settimana, subito dopo la conclusione del campionato. Qualcosa si era rotto, da tempo. Non sono stati mesi facili, per lui. La contestazione di gran parte della tifoseria ha raggiunto l’apice a San Siro nella partita contro l’Atalanta, persa malamente dai rossoneri. Tanto che lo stesso Furlani ormai da qualche mese rifletteva sulla possibilità di fare un passo indietro e tornare a lavorare in finanza".
"Una scelta di vita, non semplice. Tifoso rossonero fin da bambino, era entrato nel consiglio di amministrazione del club nel 2018, quattro anni più tardi col passaggio di proprietà da Elliott a RedBird la nomina ad amministratore delegato del club rossonero, prendendo il posto di Ivan Gazidis: un sogno che si avverava. Dopo la cacciata di Paolo Maldini, i risultati sportivi non sono stati però all’altezza né di quelli del bilancio né delle aspettative dei sostenitori. Diverse le scelte di mercato sbagliate. La vittoria dello scudetto da parte dell’Inter ha avuto il suo peso, ampliando i malumori".
(Fonte: Corriere della Sera)
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