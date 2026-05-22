Dopo una stagione negativa, il Milan è pronto ad affrontare una nuova rivoluzione. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto

Dopo una stagione negativa, il Milan è pronto ad affrontare una nuova rivoluzione. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha fatto il punto:

"Furlani verso l’addio. Con o senza Champions. Era nell’aria, ma potrebbe accadere prima del previsto: forse già la prossima settimana, subito dopo la conclusione del campionato. Qualcosa si era rotto, da tempo. Non sono stati mesi facili, per lui. La contestazione di gran parte della tifoseria ha raggiunto l’apice a San Siro nella partita contro l’Atalanta, persa malamente dai rossoneri. Tanto che lo stesso Furlani ormai da qualche mese rifletteva sulla possibilità di fare un passo indietro e tornare a lavorare in finanza".