Milan, caccia al nuovo ad: “Nel mirino nome della scuola Marotta”

"Mentre fra 48 ore la squadra affronterà il Cagliari in un match crocevia che deciderà il futuro prossimo, ai piani alti parte il casting. Cardinale ha affidato il compito a Massimo Calvelli, ex ceo dell’Atp, tennista cresciuto con le lezioni di un mito come Paolo Bertolucci e ora destinato a diventare il braccio destro del numero uno di RedBird. Calvelli non ha intenzione di ricoprire la posizione di ad, è più interessato allo sviluppo del progetto di Nba Europe e delle strategie generali. È stato investito della responsabilità di disegnare l’organigramma: la scorsa settimana aveva partecipato al vertice a Londra da Gerry in compagnia di Ibrahimovic e Furlani".