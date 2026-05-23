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Milan, caccia al nuovo ad: “Nel mirino nome della scuola Marotta”
Con Furlani destinato all'addio, il Milan è alla ricerca di un nuovo amministratore delegato. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, uno dei nomi più alti in lista sarebbe Giovanni Carnevali, attuale ad del Sassuolo:
"Mentre fra 48 ore la squadra affronterà il Cagliari in un match crocevia che deciderà il futuro prossimo, ai piani alti parte il casting. Cardinale ha affidato il compito a Massimo Calvelli, ex ceo dell’Atp, tennista cresciuto con le lezioni di un mito come Paolo Bertolucci e ora destinato a diventare il braccio destro del numero uno di RedBird. Calvelli non ha intenzione di ricoprire la posizione di ad, è più interessato allo sviluppo del progetto di Nba Europe e delle strategie generali. È stato investito della responsabilità di disegnare l’organigramma: la scorsa settimana aveva partecipato al vertice a Londra da Gerry in compagnia di Ibrahimovic e Furlani".
"Sta valutando diverse figure, sia stranieri sia italiani. Un nome che piace (ed è anche sotto la lente di ingrandimento della Juventus, in caso di separazione da Comolli) è Giovanni Carnevali, ad e plenipotenziario del Sassuolo, cresciuto alla scuola di Marotta. I due si sono incontrati mercoledì a Solomeo, in occasione del premio European Golden Boy".
(Fonte: Corriere della Sera)
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