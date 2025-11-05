Capello: “Eintracht, 10 gol contro Atletico e Liverpool: fa effetto. Juve secondo tempo mediocre”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato delle gare di Juve e Napoli e di quelle di stasera

Una cosa mi pare abbia accomunato ieri le squadre di Conte e Spalletti, oltre al risultato finale: tutte e due sono calate a livello d’intensità e pericolosità nel secondo tempo. Perché? La mia spiegazione è la solita: in Champions League si corre a un altro ritmo, gli arbitri fischiano meno e non hai il tempo per rifiatare. Le italiane non ci sono abituate, o almeno non tutte, così vanno in sofferenza.

Napoli — i tedeschi, che nelle ultime due partite di Champions contro Atletico Madrid e Liverpool avevano incassato la bellezza di dieci gol, sono usciti dal Maradona senza subire nemmeno una rete e con un punticino. Fa effetto come dato, al di là di tutti i discorsi.

Juve — Non nascondo che nel dover dare un giudizio al secondo tempo della squadra, non posso andare oltre il mediocre. Di positivo resta la voglia e la determinazione: la Juve è stata sul pezzo e anche quando la stanchezza si è fatta sentire, le due ali (Conceiçao e Yildiz) hanno continuato a ripiegare diligentemente in difesa quando necessario. È un segnale importante per il futuro.

Inter — Oggi tocca all’Inter e all’Atalanta. Chivu ha l’occasione di restare in testa al girone a punteggio pieno contro i kazaki del Kairat, avversari sulla carta modesti. Juric, invece, fa visita al Marsiglia del nostro connazionale De Zerbi in una partita che spero sia spettacolare.