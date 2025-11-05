FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Capello: “Eintracht, 10 gol contro Atletico e Liverpool: fa effetto. Juve secondo tempo mediocre”

news

Capello: “Eintracht, 10 gol contro Atletico e Liverpool: fa effetto. Juve secondo tempo mediocre”

Capello: “Eintracht, 10 gol contro Atletico e Liverpool: fa effetto. Juve secondo tempo mediocre” - immagine 1
Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato delle gare di Juve e Napoli e di quelle di stasera
Andrea Della Sala Redattore 

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato delle gare di Juve e Napoli e di quelle di stasera di Inter e Atalanta:

Una cosa mi pare abbia accomunato ieri le squadre di Conte e Spalletti, oltre al risultato finale: tutte e due sono calate a livello d’intensità e pericolosità nel secondo tempo. Perché? La mia spiegazione è la solita: in Champions League si corre a un altro ritmo, gli arbitri fischiano meno e non hai il tempo per rifiatare. Le italiane non ci sono abituate, o almeno non tutte, così vanno in sofferenza.

Napoli

—  

i tedeschi, che nelle ultime due partite di Champions contro Atletico Madrid e Liverpool avevano incassato la bellezza di dieci gol, sono usciti dal Maradona senza subire nemmeno una rete e con un punticino. Fa effetto come dato, al di là di tutti i discorsi.

Capello: “Eintracht, 10 gol contro Atletico e Liverpool: fa effetto. Juve secondo tempo mediocre”- immagine 2
Skysport

Juve

—  

Non nascondo che nel dover dare un giudizio al secondo tempo della squadra, non posso andare oltre il mediocre. Di positivo resta la voglia e la determinazione: la Juve è stata sul pezzo e anche quando la stanchezza si è fatta sentire, le due ali (Conceiçao e Yildiz) hanno continuato a ripiegare diligentemente in difesa quando necessario. È un segnale importante per il futuro.

Inter

—  

Oggi tocca all’Inter e all’Atalanta. Chivu ha l’occasione di restare in testa al girone a punteggio pieno contro i kazaki del Kairat, avversari sulla carta modesti. Juric, invece, fa visita al Marsiglia del nostro connazionale De Zerbi in una partita che spero sia spettacolare.

Leggi anche
Chivu, il consiglio da fratello maggiore a Lautaro. Al Toro manca un ulteriore step
CdS – Inter, tornano Dumfries e Dimarco dal 1′: un dato li accomuna

© RIPRODUZIONE RISERVATA