A guidare l'attacco dell'Inter dovrebbe esserci ancora una volta Lautaro Martinez. Il capitano farà coppia con Esposito e si metterà alla ricerca del gol perduto. A rasserenarlo ci ha pensato mister Chivu in conferenza .

"Più dei gol, serve un sentimento: la spensieratezza . Cristian Chivu sceglie un gesto, le mani che allungano le labbra, per rincuorare Lautaro Martinez: «Deve sorridere di più. A volte i pensieri lo offuscano, sente la responsabilità del ruolo di leader, ma gli ho spiegato che non ha motivo di preoccuparsi. Tutti noi lo ammiriamo per quello che è». Consiglio da fratello maggiore , indicazione da tecnico alla vigilia di una partita che può servire a lui, oltre che all’Inter.

Lautaro ha già segnato 3 gol in 2 partite di Champions, uno ogni 42 minuti giocati, e contro i misteriosi kazaki del Kairat ha la possibilità di migliorare le cifre, per consolidare il primato di miglior realizzatore del 2025 nel torneo. Ieri Harry Kane, che lo affianca a quota 11, si è fermato a Parigi. Nei fatti e nei numeri Lautaro è già un attaccante indiscutibile. Gli manca un ulteriore step: imparare a non discutere se stesso, in un’operazione di periodico autosabotaggio", sottolinea La Gazzetta dello Sport.