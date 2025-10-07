FC Inter 1908
Nel suo editoriale sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche delle mosse di mercato della scorsa estate dell'Inter
Nel suo editoriale sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche delle mosse di mercato della scorsa estate dell'Inter.

Ecco le sue parole:

"(...) A proposito di abbondanza, non si può non ammirare l’Inter. Anche la formazione di Chivu ha il doppio impegno di Champions League e campionato ed è ricca di opzioni là davanti. È estremamente positivo che la società abbia trovato delle alternative in attacco, una buona notizia sia per l’Inter che per il calcio italiano visto che oltre a Lautaro, Thuram e Bonny c’è anche Esposito: è giovane, ma ha già dimostrato di essere una punta completa che necessita solo di un po’ di pratica".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)

