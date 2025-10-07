Nel suo editoriale sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche delle mosse di mercato della scorsa estate dell'Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Capello: “C’è una mossa di mercato dell’Inter che apprezzo molto. E su Esposito dico…”
news
Capello: “C’è una mossa di mercato dell’Inter che apprezzo molto. E su Esposito dico…”
Nel suo editoriale sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato anche delle mosse di mercato della scorsa estate dell'Inter
Ecco le sue parole:
"(...) A proposito di abbondanza, non si può non ammirare l’Inter. Anche la formazione di Chivu ha il doppio impegno di Champions League e campionato ed è ricca di opzioni là davanti. È estremamente positivo che la società abbia trovato delle alternative in attacco, una buona notizia sia per l’Inter che per il calcio italiano visto che oltre a Lautaro, Thuram e Bonny c’è anche Esposito: è giovane, ma ha già dimostrato di essere una punta completa che necessita solo di un po’ di pratica".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA