Inter, capolavoro mentale di Chivu: “Ha insegnato a questa squadra a…”

"L'Inter è stata lo specchio specchio di Chivu per 80 minuti: serena, concentrata, capace di accettare una partita sporca e ondivaga senza farsi travolgere dall'isteria".

"E il capolavoro mentale di Chivu, che ha insegnato a questa squadra a non disunirsi, ad aspettare gli episodi perché su quelli bisogna essere lucidi: se ci arrivi con la rabbia in corpo e poco ossigeno, li sbagli".