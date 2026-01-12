Inter, capolavoro mentale di Chivu: “Ha insegnato a questa squadra a…”

L'edizione odierna di Libero, nell'analizzare Inter-Napoli, mette in evidenza soprattutto il grande lavoro mentale svolto da Cristian Chivu con i nerazzurri:
"L'Inter è stata lo specchio specchio di Chivu per 80 minuti: serena, concentrata, capace di accettare una partita sporca e ondivaga senza farsi travolgere dall'isteria".
"E il capolavoro mentale di Chivu, che ha insegnato a questa squadra a non disunirsi, ad aspettare gli episodi perché su quelli bisogna essere lucidi: se ci arrivi con la rabbia in corpo e poco ossigeno, li sbagli".
