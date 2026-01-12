"Nessuno è scappato, nessuno si è fatto troppo male. Il gruppo scudetto procede quasi compatto. Se c’è una squadra che si è portata sotto la doccia dei rimpianti è l’Inter che, per due volte si è trovata in vantaggio e quindi a +7 sul Napoli e a + 5 sul Milan, e per due volte si è fatta rimontare. Aver pareggiato il primo scontro diretto stagionale, dopo averli persi tutti (a parte il sacco di Roma), Champions compresa, è una magrissima consolazione. Sempre la solita sensazione: quando l’avversario è autorevole e risponde colpo su colpo, questa Inter perde la spavalderia che dimostra con le piccole", analizza La Gazzetta dello Sport.