Nella partita che poteva indirizzare pesantemente la stagione, l'Inter ottiene il primo pareggio del suo campionato. Questo il commento di oggi di Repubblica:
Repubblica: “Pareggio Inter-Napoli? Esulta l’intera Serie A. Chivu spreca il set point”
"Si dispiace l’Inter, che dopo diciotto partite di campionato ne ha finalmente pareggiata una — non era ancora successo in stagione — ma è quella sbagliata, quella che più di ogni altra Chivu e i suoi avrebbero voluto vincere. Set point sprecato e appuntamento con il successo in uno scontro diretto ancora rimandato (Roma a parte)".
"Si compiace invece il Napoli, che bracca i nerazzurri e impedisce loro di scappare, giocando una partita bella e seria su un campo pessimo, guastato dal gelo, spelacchiato come certi manti invernali del calcio anni Novanta. Ringrazia il Milan, che non paga pegno per un pari evitabile contro la Fiorentina. Ed esulta a modo suo l’intera serie A, sempre più avvincente e combattuta, con le prime cinque squadre strette in otto punti, in attesa del recupero delle gare rinviate per la Supercoppa"
(Fonte: Repubblica)
