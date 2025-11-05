Nessuno fino a ieri aveva attaccato l'etichetta di 'caso' al rendimento di Lautaro. Il primo a farlo, paradossalmente, è stato Cristian Chivu. Con un chiaro intento, secondo La Repubblica. Il quotidiano spiega perché non si sia trattato di autogol comunicativo, ma di fine strategia:

"Nel sollevare il caso Lautaro, Chivu ha assicurato che per lui un caso Lautaro non c'è, replicando un artificio retorico tipico del suo maestro, Mourinho: innescare e subito disinnescare la bomba mediatica, evitando che possa deflagrare. «Lautaro non è un caso, basta vedere come lavora. In serie A siamo la squadra che ha fatto più gol. Recuperato Thuram, ho quattro attaccanti. E quando non segna un attaccante, segna un difensore o un centrocampista». È vero, lo dimostrano le cinque reti di Çalhanoglu, in testa alla classifica dei marcatori".