Repubblica – Caso Lautaro? Chivu ieri ha replicato un artificio di Mourinho

Il focus dal quotidiano su una delle risposte dell'allenatore nerazzurro nella conferenza stampa di ieri
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Nessuno fino a ieri aveva attaccato l'etichetta di 'caso' al rendimento di Lautaro. Il primo a farlo, paradossalmente, è stato Cristian Chivu. Con un chiaro intento, secondo La Repubblica. Il quotidiano spiega perché non si sia trattato di autogol comunicativo, ma di fine strategia:

Inter Chivu

"Nel sollevare il caso Lautaro, Chivu ha assicurato che per lui un caso Lautaro non c'è, replicando un artificio retorico tipico del suo maestro, Mourinho: innescare e subito disinnescare la bomba mediatica, evitando che possa deflagrare. «Lautaro non è un caso, basta vedere come lavora. In serie A siamo la squadra che ha fatto più gol. Recuperato Thuram, ho quattro attaccanti. E quando non segna un attaccante, segna un difensore o un centrocampista». È vero, lo dimostrano le cinque reti di Çalhanoglu, in testa alla classifica dei marcatori".

