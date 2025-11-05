Nessuno fino a ieri aveva attaccato l'etichetta di 'caso' al rendimento di Lautaro. Il primo a farlo, paradossalmente, è stato Cristian Chivu. Con un chiaro intento, secondo La Repubblica. Il quotidiano spiega perché non si sia trattato di autogol comunicativo, ma di fine strategia:
Repubblica – Caso Lautaro? Chivu ieri ha replicato un artificio di Mourinho
Il focus dal quotidiano su una delle risposte dell'allenatore nerazzurro nella conferenza stampa di ieri
"Nel sollevare il caso Lautaro, Chivu ha assicurato che per lui un caso Lautaro non c'è, replicando un artificio retorico tipico del suo maestro, Mourinho: innescare e subito disinnescare la bomba mediatica, evitando che possa deflagrare. «Lautaro non è un caso, basta vedere come lavora. In serie A siamo la squadra che ha fatto più gol. Recuperato Thuram, ho quattro attaccanti. E quando non segna un attaccante, segna un difensore o un centrocampista». È vero, lo dimostrano le cinque reti di Çalhanoglu, in testa alla classifica dei marcatori".
