"C’è da capire cosa Chivu farà di Lautaro. Il capitano non segna in campionato da quattro partite, quelle dal rientro dalla Nazionale, tutte giocate più o meno male. A ogni sollecitazione, il tecnico nega che sia un problema e che esista un caso, neppure piccolo. In una partita come quella di stasera (anche in altre, ma in quella di stasera, poi) Esposito e Bonny potrebbero cavarsela benissimo da soli. E Lautaro tirare il fiato per qualche evento più importante, come farà presumibilmente Calhanoglu. Se Chivu invece farà giocare un’altra volta il capitano dall’inizio sarà proprio per dargli un’opportunità in più di fare gol. Perché soprattutto di gol vive un attaccante", aggiunge il quotidiano.