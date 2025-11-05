FC Inter 1908
Inter, da capire cosa farà Chivu con Lautaro: Bonny-Esposito possono cavarsela. E Thuram… - immagine 1
Il tecnico dell'Inter, stasera in Champions contro l'Almaty, sembra intenzionato a schierare ancora titolare il capitano
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Chivu, stasera in Champions contro l'Almaty, sembra intenzionato a schierare ancora titolare il capitano Lautaro Martinez:

"L’occasione è buona per un’altra frullata di cambi prima dell’impegnativa sfida con la Lazio. Torna disponibile Thuram, che andrà in panchina e certamente giocherà uno spicchio di partita, propedeutico in vista di domenica", scrive il Giornale.

Inter, da capire cosa farà Chivu con Lautaro: Bonny-Esposito possono cavarsela. E Thuram…- immagine 2
Getty Images

"C’è da capire cosa Chivu farà di Lautaro. Il capitano non segna in campionato da quattro partite, quelle dal rientro dalla Nazionale, tutte giocate più o meno male. A ogni sollecitazione, il tecnico nega che sia un problema e che esista un caso, neppure piccolo. In una partita come quella di stasera (anche in altre, ma in quella di stasera, poi) Esposito e Bonny potrebbero cavarsela benissimo da soli. E Lautaro tirare il fiato per qualche evento più importante, come farà presumibilmente Calhanoglu. Se Chivu invece farà giocare un’altra volta il capitano dall’inizio sarà proprio per dargli un’opportunità in più di fare gol. Perché soprattutto di gol vive un attaccante", aggiunge il quotidiano.

