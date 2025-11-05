"Un dato è intrigante. Assieme all’Arsenal, ieri vincitore a Praga contro lo Slavia per 3-0, l’Inter è l’unica squadra a non aver subito un gol in questa Champions . Sarebbe spiacevole se, al di là del risultato, l’Inter perdesse l’impermeabilità contro il Kairat, magari per causa del classico golletto incassato verso la fine a punteggio blindato. L’Inter fin qui non ha affrontato chissà quali attacchi, ma lo zero alla voce reti incassate spiega abbastanza della diversa concentrazione con cui i giocatori di Cristian Chivu giocano in Champions , come se avessero dei conti da regolare, qualcosa da dimostrare. Le due finali di Champions raggiunte in due anni, tra il 2023 e il 2025, per quanto perse, la seconda in maniera sconcertante, hanno convinto il gruppo storico della competitività in Europa. Così si spiega perché l’Inter veleggi in Champions e fatichi a Verona in campionato. La sistemazione della contabilità europea permetterà all’Inter di dedicarsi alla corsa scudetto", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Lo 0-0 del Napoli ieri contro l’Eintracht mette a rischio la qualificazione della squadra di Antonio Conte. Non crediamo però che l’allenatore dei campioni d’Italia in carica si dispererà per un’eventuale prematura fuoriuscita dalla Champions. Conte non ama il doppio registro, non lo regge. Conte preferisce il campionato. Nelle ultime stagioni, l’Inter è stata generosa, ha inseguito ogni traguardo e l’ambizione ha presentato il conto, molti titoli sono sfumati per eccesso di fatiche ed impegni. Nel 2024-25, l’Inter ha accarezzato prima il sogno del Triplete, poi ha tentato la doppietta scudetto-Champions e non ha centrato né l’uno né l’altra. Quest’anno l’Inter dovrebbe dosarsi un po’ di più e a un certo punto scegliere che cosa sacrificare e su che cosa puntare, anche se un grande club internazionale per statuto deve inseguire tutto", aggiunge Gazzetta.